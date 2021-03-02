Матвиенко назвала блокировку соцсетей в России нереалистичной 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не пойдет на блокировку социальных сетей на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению спикера Совфеда, данная процедура нереалистична, а потому бессмысленна.
"Убеждена, это не наш путь. Невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объемом информации и так далее", — подчеркнула Матвиенко.
При этом сенатор отметила, что в РФ изучают опыт работы с социальными сетями в Китае, Турции и Австралии. Матвиенко добавила, что действия интернет-гигантов зачастую вызывают опасения.
Ранее председатель Совета Федерации признала необходимость жестких мер в отношении технологических компаний, которые отказываются следовать требованиям Роскомнадзора и российским законам. Кроме того, считает спикер, организации должны платить налоги в бюджет РФ.