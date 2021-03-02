Матвиенко назвала блокировку соцсетей в России нереалистичной 

Все новости на карте

По мнению спикера Совфеда, данная процедура нереалистична, а потому бессмысленна.

"Убеждена, это не наш путь. Невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объемом информации и так далее", — подчеркнула Матвиенко.

При этом сенатор отметила, что в РФ изучают опыт работы с социальными сетями в Китае, Турции и Австралии. Матвиенко добавила, что действия интернет-гигантов зачастую вызывают опасения.