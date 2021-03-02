Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Госдуме призвали «киевских персонажей» не шантажировать Крым водой 

Артём Кульша 51 минуту назад
В Госдуме призвали «киевских персонажей» не шантажировать Крым водой
Фото: РИА Новости
Власти Украины должны перестать шантажировать Крым водой. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. Недавно министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что подача воды не будет возобновлена до возвращения Киеву контроля над Крымом.

«Пора уже этим киевским персонажам прекратить неуместный шантаж», — прокомментировал Шеремет.

Он выразил уверенность, что жители Крыма не нуждаются в подачках от украинских властей, а власти полуострова решат все проблемные вопросы последнего года в кратчайший срок. Парламентарий высказал мнение, что политики на Украине завидуют тому, что Крым процветает.
В сентябре 2020 года в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения из-за этого. В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выделение Крыму и Севастополю более пяти миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения: почти пять миллиардов — на строительство новых объектов водоснабжения, более 870 миллионов — на капитальный ремонт находящихся в аварийном состоянии сетей водоснабжения и разработку дополнительных скважин.
В декабре президент России Владимир Путин пообещал, что власти не будут экономить деньги на решении проблемы водоснабжения в Крыму и позже обязательно ее решат.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
Комментарии 2
Политика , Михаил Мишустин , Михаил Шеремет , Арсен Аваков , Владимир Путин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
00:24
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
Происшествия Пожары
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
00:48
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
В мире США
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
01:26
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
Армия
Видео учений мотострелков в Мурманской области
Армия
Видео испытаний экипировки с электрообогревом
00:38
Видео испытаний экипировки с электрообогревом
Армия
Появилось видео взлета и посадки Ил 76
00:41
Появилось видео взлета и посадки Ил 76
Армия
Видео старта ракеты со спутником «Арктика-М»
01:04
Видео старта ракеты со спутником «Арктика-М»
Наука и техника
Столкновение корабля с буксиром сняли на видео
01:01
Столкновение корабля с буксиром сняли на видео
Происшествия
Видео с места убийства протестующих в Мьянме
01:01
Видео с места убийства протестующих в Мьянме
В мире
Видео с гастарбайтером, убившим семью ФСБшника
08:26
Видео с гастарбайтером, убившим семью ФСБшника
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение