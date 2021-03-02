В Госдуме призвали «киевских персонажей» не шантажировать Крым водой 

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. Недавно министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что подача воды не будет возобновлена до возвращения Киеву контроля над Крымом.

«Пора уже этим киевским персонажам прекратить неуместный шантаж», — прокомментировал Шеремет.

Он выразил уверенность, что жители Крыма не нуждаются в подачках от украинских властей, а власти полуострова решат все проблемные вопросы последнего года в кратчайший срок. Парламентарий высказал мнение, что политики на Украине завидуют тому, что Крым процветает.

В сентябре 2020 года в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения из-за этого. В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выделение Крыму и Севастополю более пяти миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения: почти пять миллиардов — на строительство новых объектов водоснабжения, более 870 миллионов — на капитальный ремонт находящихся в аварийном состоянии сетей водоснабжения и разработку дополнительных скважин.