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Сенаторы хотят дать дополнительный отпуск некоторым россиянам 

Прайм 1 час назад
Некоторым россиянам запланировали дать дополнительный отпуск
Фото: © РИА Новости. Константин Михальчевский
Россияне, ухаживающие за родственниками с первой группой инвалидности, могут получить дополнительный неоплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект разработали в Совфеде, он получил положительную оценку в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сообщает "Российская газета".

"Представляется необходимым установить критерии для определения круга лиц, за которыми необходимо осуществлять уход, в том числе с указанием на состояние в родстве, совместное проживание и другое. Это позволит определить категорию работников, которые могут претендовать на особые гарантии", — отметили эксперты института в подготовленном отзыве на законопроект.

Среди возможных гарантий также указывается сокращенный рабочий день. Отмечается, что сейчас дополнительные неоплачиваемые отпуска могут получить родители двух и более детей в возрасте до 14 лет, а также одинокие матери и отцы. Льгота предоставляется по заявлению работника.
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Политика , Совет Федерации , Правительство РФ , "Российская газета"
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