Некоторым россиянам запланировали дать дополнительный отпуск

"Представляется необходимым установить критерии для определения круга лиц, за которыми необходимо осуществлять уход, в том числе с указанием на состояние в родстве, совместное проживание и другое. Это позволит определить категорию работников, которые могут претендовать на особые гарантии", — отметили эксперты института в подготовленном отзыве на законопроект.