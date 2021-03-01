Госдеп назвал ситуацию с Навальным «срочным вопросом» 

"Мы работали над этим как над срочной проблемой. Мы осознаем, что это вопрос, по которому мы должны продолжать говорить с единых позиций… Я не стал бы задавать какие-то временные рамки по этому поводу, кроме того, чтобы отметить, что мы рассматриваем это как безотлагательный приоритет", — сказал он.