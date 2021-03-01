Госдеп назвал ситуацию с Навальным «срочным вопросом» 

США рассматривают ситуацию с Алексеем Навальным как срочный приоритет, находятся в тесной координации с Евросоюзом по тому, какие шаги предпринять в отношении России, заявил в понедельник журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что Вашингтон в координации с ЕС планирует объявить о санкциях против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным на этой неделе.
"Мы работали над этим как над срочной проблемой. Мы осознаем, что это вопрос, по которому мы должны продолжать говорить с единых позиций… Я не стал бы задавать какие-то временные рамки по этому поводу, кроме того, чтобы отметить, что мы рассматриваем это как безотлагательный приоритет", — сказал он.
По его словам, США тесно координируются с "партнерами в ЕС и другими странами-единомышленниками" по поводу вопроса соблюдения прав человека в России, включая дело Навального и других задержанных.
"Ничто из того, что мы делаем, не станет сюрпризом для ЕС, и наоборот", — добавил Прайс.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.