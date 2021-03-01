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Кадыров порекомендовал своего родственника на пост мэра Грозного 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Кадыров порекомендовал родственника на пост мэра Грозного
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров произвел кадровые изменения в правительстве республики. На должность мэра Грозного он рекомендовал своего родственника, который ранее возглавлял другой чеченский город.

«На должность мэра Грозного Глава ЧР рекомендовал Хас-Магомеда Кадырова. Он отметил его заслуги по развитию города Аргуна и выразил надежду, что в новой должности Хас-Магомед Кадыров также приложит усилия для улучшения всех сфер жизнедеятельности столицы», — сказано в сообщении на сайте главы Чеченской Республики.

В сообщении также сказано, что на должность Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики назначен Галас Таймасханов, который ранее уже занимал министерскую должность.
Помимо прочего, Рамзан Кадыров отметил положительный инвестиционный климат Грозного, в связи с чем множество предпринимателей выражают желание вложиться в развитие города.
30-летний Хас-Магомед Кадыров с 2012 по 2015 год служил на должности помощника мэра в Грозном. Уже в 2017 году он возглавил местное управление МВД. В 2019 году был утвержден в должности мэра города Аргун.
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Политика , Рамзан Кадыров , Галас Таймасханов , МВД , ФедералПресс , Аргун , Грозный , Чеченская Республика
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