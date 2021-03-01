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В Госдуме предрекли Трампу участь Саркози и Берлускони 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Госдуме предрекли Трампу участь Саркози
Фото: globallookpress.com
Приговор экс-президенту Франции Николя Саркози демонстрирует тренд последних лет объявлять коррупционерами ярких и известных политиков, чья деятельность не вписывается в рамки «генеральной линии глобалистского мейнстрима». Об этом РИА Новости сказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Она уточнила, что ранее в коррупции обвинялись бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Депутат предрекла, что подобная участь может ждать и теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа.

«Странно получается: приверженцы либерального глобализма всегда чисты, как стеклышко, а их оппоненты справа и слева — сплошь "коррупционеры". Возможно, эта "закономерность" имеет в большей степени политическое объяснение», — добавила Панина.

Ранее 1 марта Парижский суд приговорил Николя Саркози к трем годам лишения свободы, в том числе к одному году заключения в тюрьме, по делу о коррупции и торговле влиянием. По версии следствия, бывший президент через своего адвоката обещал судье Жильберу Азиберу должность в Монако в обмен на конфиденциальную информацию по расследованию незаконного финансирования предвыборной кампании Саркози 2007 года.
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Комментарии
Политика , Елена Панина , Николя Саркози , Дональд Трамп , Сильвио Берлускони , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости , Бразилия , Италия , США , Франция
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