МИД пообещал ответ России на новые санкции ЕС 

Как сообщал «Рамблер», сегодня стало известно, что послы Европейского союза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Ранее суд заменил Навальному условный срок на реальный из-за неоднократной неявки на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. В ЕС выразили несогласие с этим и призвали российские власти освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией.

Представитель МИД России пообещал ответ на новые санкции ЕС.

«Конечно, реакция будет с нашей стороны», — пояснил Грушко.

При этом он подчеркнул, что пока бессмысленно «гадать на кофейной гуще» по поводу того, какие именно санкции будут введены со стороны ЕС и какой именно ответ на них будет дан.