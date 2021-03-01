МИД пообещал ответ России на новые санкции ЕС 

Россия ответит на новые санкции ЕС, введенные в связи с делом Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.). Об этом со ссылкой замглавы МИД РФ Александра Грушко пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», сегодня стало известно, что послы Европейского союза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Ранее суд заменил Навальному условный срок на реальный из-за неоднократной неявки на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. В ЕС выразили несогласие с этим и призвали российские власти освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией.
Представитель МИД России пообещал ответ на новые санкции ЕС.
«Конечно, реакция будет с нашей стороны», — пояснил Грушко.
При этом он подчеркнул, что пока бессмысленно «гадать на кофейной гуще» по поводу того, какие именно санкции будут введены со стороны ЕС и какой именно ответ на них будет дан.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Москва готова к разрыву связей с Европейским союзом. Условием этого он назвал однократное введение санкций со стороны ЕС в самых чувствительных сферах экономики России.