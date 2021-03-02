Родственник Кадырова в 30 лет стал мэром Грозного 

«На пост временно исполняющего обязанности мэра города Грозного назначен Хас-Магомед Кадыров. А ранее занимавший эту должность Иса Хаджимуродов утвержден на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики», — заявил председатель Совета депутатов города Заур Хизриев.