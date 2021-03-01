Мишустин посетит Алтайский край

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"Также Мишустин побывает на Алтайском заводе прецизионных изделий. В программе посещения — встреча с представителями промышленности Алтайского края", — уточнили в пресс-службе.

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