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Мишустин 2 марта посетит Алтайский край 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Мишустин посетит Алтайский край
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 марта совершит рабочую поездку в Алтайский край. Как сообщила пресс-служба правительства, глава кабмина посетит среднюю общеобразовательную школу №53, где встретится с педагогами, в том числе с участниками программы "Земский учитель".

"Также Мишустин побывает на Алтайском заводе прецизионных изделий. В программе посещения — встреча с представителями промышленности Алтайского края", — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, в графике премьера запланирована встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
В поездке Мишустина будут сопровождать министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр промышленности Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.
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Политика , Антон Силуанов , Виктор Томенко , Максим Решетников , Антон Котяков , Денис Мантуров , Михаил Мишустин , Сергей Кравцов , Алтайский Край , Барнаул , Кызыл , Новосибирск , Новосибирская Область , Республика Тыва
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