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Путин поздравит Горбачева с юбилеем 

Российская Газета и ещё 2 3 часа назад
Путин поздравит Горбачева с юбилеем
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравит бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Какой подарок приготовлен для юбиляра, пока секрет.

"Я не сомневаюсь, что президент поздравит Михаила Сергеевича, пожелает ему здоровья", — заверил Песков. "Как это будет, мы своевременно сообщим", — обещал он.

На вопрос о том, подарит ли Путин юбиляру сервиз и открытку или, может, подпишет указ о госнаградах, пресс-секретарь главы государства заметил, что сервиз — нестандартная форма поздравления.

"У президента могут быть и иные решения", — заключил он.

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Политика , Михаил Горбачев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Турция
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