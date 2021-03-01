Глава Крыма предложил решение проблемы дефицита воды 

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что без строительства опреснителей в регионе решить вопрос с дефицитом воды невозможно, опреснительные установки дадут стопроцентную гарантию устойчивого водоснабжения.

Ранее Аксенов заявил, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы решить проблему дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялте. Примерный срок работ — до 14-15 месяцев. В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что опреснение воды в Крыму — запасной вариант и крайняя мера. Окончательное решение примут после первого квартала этого года.

"Решения без опреснения невозможно", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.

При этом, по его словам, вреда и прямых противопоказаний здоровью от использования опресненной воды в быту нет.

"Другого пути нет. В Советском Союзе не такие были глупые геологи. Не было бы необходимости строить Северо-Крымский канал, если бы здесь были подземные источники воды", — сказал Аксенов. При этом, по его словам, по некоторым уже разработанным подземным скважинам фиксируется падение дебита воды.

"Выход с точки зрения гарантированного водоснабжения Республики Крым, стопроцентная гарантия — только опреснительные установки. При этом система водоподготовки должна соответствовать требованиям времени, чтобы на здоровье людей никак не влиять", — сказал Аксенов.

Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.