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Пока вы спали: Бизнес попросил у властей еще 100 млрд 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Пока вы спали: Бизнес попросил у властей еще 100 млрд
Фото: ТАСС
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Российский бизнес запросил новые меры господдержки

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» подготовила список мер по поддержке бизнеса в России на фоне пандемии. Об этом пишут «Известия».
Так, предприниматели предложил повысить порог применения упрощенной системы налогообложения с 200 до 300 миллионов рублей, установить переходный налоговый режим для таких отраслей как туризм, общепит и охранные услуги со снижением ставки НДС до 10 процентов, а также повысить квоты госзакупок у малого бизнеса с 15% до 25%.
Эксперты оценили общую стоимость инициатив в 100 миллиардов рублей.
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Число финансово пострадавших от пандемии россиян выросло вдвое

По данным опроса, проведенного NielsenIQ, в сентябре 2020 года о денежных потерях заявляли 27% россиян, к январю 2021 года их стало 53%. При этом 16% граждан, чьи доходы не пострадали, начали жестко контролировать траты, перейдя в режим экономии, пишет «Коммерсант».
Таким образом, 69% респондентов оказались вынуждены экономить. При этом крупные торговые сети отметили, что сейчас цена — главный критерий покупок как продуктов питания, так и товаров повседневного спроса.
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Трамп раскритиковал политику Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп охарактеризовал фразой: «Америка на последнем месте» политику действующего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом пишет РБК.

«Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, он обрушился на Байдена из-за его заявления о многостороннем подходе к мировым проблемам. По словам бывшего президента, Америка не может себе позволит заниматься проблемами всего мира.
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«Газпром» увеличил транзит через Украину

На фоне нормализации температуры воздуха в Европе «Газпром» нарастил темпы транзита газа через Украину. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные российской газовой компании, «Оператора ГТС Украины» и европейских газотранспортных операторов.
Так, 27 февраля, «Газпром» прокачал через Украину 106 млн кубометров, при том, что с 17 по 26 февраля качал в среднем по 79 млн кубометров в стуки. Минимальный объем прокачки газа был отмечен 20 февраля и составил 66,2 млн кубометров.
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В Болгарии высмеяли украинский электроброневик

Читатели болгарской газеты «Факты» оценили новый украинский компактный гусеничный «Шторм» (STORM), батарея для которого изготовлена на китайском заводе, броня создана в Финляндии, а амортизаторы — в Австралии. При этом броневик будет производиться в ОАЭ.
В комментариях к статье жители Болгарии иронично отметили, что с такой техникой Украина уже может отвоевать Крым. Они также подчеркнули, что тоже умеют «рисовать на компьютере разное приспособлениями для детских игр» и усомнились в том, что новое оружие действительно будет создано.
Ряд комментаторов также поинтересовался, что же в этой машине «украинского».
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Комментарии 6
Политика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Газпром , газета "Известия" , Интерфакс
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