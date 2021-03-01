Переводчик Горбачева рассказал о жизни экс-президента СССР 

Экс-президент СССР Михаил Горбачев после ухода из власти не хотел оказаться — по его собственному выражению — "в тайге", вне политики и в изоляции, он продолжил работать, развивал свои проекты и благодаря этому "сохранил себя", считает переводчик бывшего советского лидера, глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко

Михаилу Горбачеву во вторник, 2 марта исполнится 90 лет. Он руководил Советским Союзом с 1985 по 1991 год — сначала как генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Верховного Совета, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

"Что касается послепрезидентского времени, то, конечно, оно было во всех отношениях сложным. Горбачев и здесь был первопроходцем. Он ушел из власти совсем не старым — в возрасте 60 лет — и совсем не хотел оказаться, как он говорил, "в тайге", вне политики, в изоляции, как в свое время Хрущев", — рассказал Палажченко РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что после отставки Горбачев занимался разными проектами — основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

"Он много писал, выступал с лекциями, давал интервью, реагировал на происходящее в России и в мире. И даже сейчас, на карантине из-за пандемии, за всем внимательно следит, общается с друзьями, сотрудниками, журналистами. Благодаря этому он сохранил себя", — считает переводчик политика.

По его словам, самым большим ударом для Горбачева в этот период после президентства стала потеря супруги — Раисы Максимовны. Она скончалась в сентябре 1999 года.

Что касается воспоминаний о совместной работе в годы, когда Горбачев руководил страной, Палажченко отметил, что "событий, запомнившихся навсегда, было много". Для него это, например, советско-американский саммит в Рейкьявике, подписание первого договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, большой стратегический диалог с президентом США Джорджем Бушем в Ново-Огарево летом 1991 года.

К таким запомнившимся событиям он относит и визит американского лидера Рональда Рейгана в Москву в 1988 году, когда во время беседы с журналистами рядом с Царь-пушкой в Кремле тот сказал, что больше не считает Советский Союз империей зла.

"Но сегодня, вспоминая те годы, я особенно часто возвращаюсь к драматическому эпизоду в декабре 1988 года, когда после выступления Михаила Сергеевича в ООН, он узнал о спитакской трагедии — страшном землетрясении в Армении. В его реакции я увидел не только его нравственные и человеческие качества, но и связь внешней и внутренней политики, которая в те годы проявлялась особенно рельефно", — отмечает переводчик Горбачева.

В своей книге "Профессия и время", которая вышла в конце прошлого года, Палажченко подробно описывает, как во время поездки в США Горбачеву сообщили об этом разрушительном землетрясении. Он тогда принял решение прервать визит и лететь в Москву, а оттуда — в Армению.