Дегтярев предложил включить Хабаровск в нацпроект по туризму

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил включить регион в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщает в понедельник пресс-служба губернатора и правительства края по итогам встречи вице-премьера Дмитрия Чернышенко с Дегтяревым.

"Темой переговоров в правительстве стало включение Хабаровского края в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", что, по мнению врио главы региона, не только послужит созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест, но и благотворно скажется на развитии экономики в целом", — отметили в пресс-службе.

В частности, край может участвовать в нацпроекте со своим уникальным комплексным инвестиционным проектом "Амур — дорога тысячелетий", включающим три туристских кластера — "Амур-Хабаровск", "Большой Хехцир" и "Комсомольск-Солнечный". "В результате реализации нацпроекта предполагается, что к 2030 году значительно увеличится турпоток внутри страны и вырастет количество рабочих мест в сфере туризма региона", — сказали в пресс-службе.

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