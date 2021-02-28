Аккаунт Хинштейна в Twitter взломали

"Вслед за коллегами — и мой аккаунт подвергся взлому. Хакеры написали злобный и обидный твит от моего имени — слава Богу, только один. Увы, у жизни-онлайн есть и обратная сторона. И да, надо чаще менять пароли", — написал Хинштейн в Twitter.