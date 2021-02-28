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Александр Хинштейн сообщил о взломе аккаунта в Twitter 

РИА Новости 31 минуту назад
Аккаунт Хинштейна в Twitter взломали
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в воскресенье сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter и напомнил пользователям о необходимости чаще менять пароли.
В субботу о взломе своего аккаунта в Facebook сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"Вслед за коллегами — и мой аккаунт подвергся взлому. Хакеры написали злобный и обидный твит от моего имени — слава Богу, только один. Увы, у жизни-онлайн есть и обратная сторона. И да, надо чаще менять пароли", — написал Хинштейн в Twitter.

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Политика , Сергей Неверов , Александр Хинштейн , Единая Россия , Госдума
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