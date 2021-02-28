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Москва

RT: в ЕП предложили новые санкции против России за «шпионаж» в Болгарии 

РИА Новости 6 минут назад
Против России предложили ввести санкции за «шпионаж» в Болгарии
Фото: РИА Новости
Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против России из-за "проводимой Москвой шпионской деятельности" в республике, пишет RT со ссылкой на обращение к Европейской комиссии.
В сентябре прошлого года МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, способных подтвердить подобные обвинения.
Парламентарий поинтересовался, известно ли Еврокомиссии о высылке из страны российских дипломатов, обвиняемых в "шпионаже".

"Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?" — уточнил Джамбазки.

Также евродепутат напомнил о высылке в декабре из Болгарии военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии, обвиненного в "сборе военной информации".
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Политика , МИД , Европарламент , Еврокомиссия
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