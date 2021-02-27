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Москва

Горбачев посоветовал Путину и Байдену провести переговоры 

Майк Габриелян 35 минут назад
Последний советский лидер Михаил Горбачёв накануне своего 90-летия посоветовал Владимиру Путину и Джо Байдену нормализовать российско-американские отношения. Горбачёв считает, что главная задача ядерных супердержав — избежать войны и стремиться к разоружению, передаёт «Интерфакс».
В одиночку это сделать невозможно. К тому же непониманием между Москвой и Вашингтоном желают воспользоваться многие силы.

«К сожалению, в мире есть не только те, кто стремится к укреплению безопасности и разоружению, но и противников этого процесса немало. Я считаю, что надо в обязательном порядке нашим президентам встретиться», — сказал Горбачёв.

Он призвал страны «не бычиться друг на друга» и проводить переговоры на всех уровнях.

«Нет безнадежных политиков. Конечно, есть и те, которые лелеют разбойничьи планы: с ними, конечно, ничего не поделаешь, но, к счастью, не они в большинстве. Поэтому, чтобы достичь прогресса, и я в этом убежден, надо открыто идти навстречу друг другу», — добавил президент СССР.

Михаилу Горбачеву 2 марта исполнится 90 лет. Он отметил что встретит юбилей «скромно».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Шушкевич назвал недоумками жалеющих об отказе Белоруссии от ядерного оружия.
Жизнь и наследие Михаила Горбачева
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Политика , Видео , Михаил Горбачев , Джозеф Байден , Владимир Путин , Интерфакс
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