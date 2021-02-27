Горбачев посоветовал Путину и Байдену провести переговоры 

В одиночку это сделать невозможно. К тому же непониманием между Москвой и Вашингтоном желают воспользоваться многие силы.

«К сожалению, в мире есть не только те, кто стремится к укреплению безопасности и разоружению, но и противников этого процесса немало. Я считаю, что надо в обязательном порядке нашим президентам встретиться», — сказал Горбачёв.

Он призвал страны «не бычиться друг на друга» и проводить переговоры на всех уровнях.

«Нет безнадежных политиков. Конечно, есть и те, которые лелеют разбойничьи планы: с ними, конечно, ничего не поделаешь, но, к счастью, не они в большинстве. Поэтому, чтобы достичь прогресса, и я в этом убежден, надо открыто идти навстречу друг другу», — добавил президент СССР.

Михаилу Горбачеву 2 марта исполнится 90 лет. Он отметил что встретит юбилей «скромно».