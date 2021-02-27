Горбачев посоветовал Путину и Байдену провести переговоры 

Последний советский лидер Михаил Горбачёв накануне своего 90-летия посоветовал Владимиру Путину и Джо Байдену нормализовать российско-американские отношения. Горбачёв считает, что главная задача ядерных супердержав — избежать войны и стремиться к разоружению, передаёт «Интерфакс».
В одиночку это сделать невозможно. К тому же непониманием между Москвой и Вашингтоном желают воспользоваться многие силы.
«К сожалению, в мире есть не только те, кто стремится к укреплению безопасности и разоружению, но и противников этого процесса немало. Я считаю, что надо в обязательном порядке нашим президентам встретиться», — сказал Горбачёв.
Он призвал страны «не бычиться друг на друга» и проводить переговоры на всех уровнях.
«Нет безнадежных политиков. Конечно, есть и те, которые лелеют разбойничьи планы: с ними, конечно, ничего не поделаешь, но, к счастью, не они в большинстве. Поэтому, чтобы достичь прогресса, и я в этом убежден, надо открыто идти навстречу друг другу», — добавил президент СССР.
Михаилу Горбачеву 2 марта исполнится 90 лет. Он отметил что встретит юбилей «скромно».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Шушкевич назвал недоумками жалеющих об отказе Белоруссии от ядерного оружия.