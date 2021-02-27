Поклонская предложила Зеленскому начать диалог

Она отметила, что после госпереворота на Украине все мы оказались в другом мире, и по ту сторону границы в этом винят Поклонскую, Путина, крымчан и всех вокруг, кроме тех, кто организовал майдан.

«Я о другом: давайте хотя бы начнём разговаривать друг с другом — я бы очень этого хотела. Несмотря на все сложности и критику в мой адрес, надеюсь на поддержку», — написала Поклонская.