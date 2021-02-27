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Москва

Поклонская обратилась к Зеленскому с предложением 

Свободная пресса и ещё 1 27 февраля 2021
Поклонская предложила Зеленскому начать диалог
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская в своём телеграм-канале обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением начать диалог между двумя странами и перестать искать виноватых.
Она отметила, что после госпереворота на Украине все мы оказались в другом мире, и по ту сторону границы в этом винят Поклонскую, Путина, крымчан и всех вокруг, кроме тех, кто организовал майдан.

«Я о другом: давайте хотя бы начнём разговаривать друг с другом — я бы очень этого хотела. Несмотря на все сложности и критику в мой адрес, надеюсь на поддержку», — написала Поклонская.

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Политика , Владимир Зеленский , Наталья Поклонская , Госдума
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