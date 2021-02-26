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Москва

Дипломат раскрыл подробности отъезда из КНДР на дрезине 

РИА Новости 28 минут назад
Дипломат рассказал об отъезде из КНДР на дрезине
Фото: МИД России
Третий секретарь посольства КНДР Владислав Сорокин, который часть пути при возвращении на родину преодолел на дрезине, рассказал, как встретили его и коллег пограничники.
Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву. Самой юной путешественницей стала трехлетняя дочь секретаря дипведомства. "Двигателем" несамоходной дрезины стал Сорокин.

"Про то, что якобы наши друзья корейские требуют вернуть тележку, я, честно говоря, слышу первый раз", — заявил Сорокин, отвечая на соответствующий вопрос.

"И, скорее всего, это неправда, хоты бы потому, что сейчас извне в КНДР не попадает ничего, границы заблокированы на ввоз товаров, на въезд людей, на любые средства транспорта", — добавил дипломат.

"Вы знаете, это примерно как в аэропорту тележка — не лучше и не хуже. Может быть, даже чуть получше, потому что хорошо сделали колеса, хорошо их смазали. Плюс я не один ее толкал, мне помогала коллега. Вполне по плечу", — сказал журналистам Сорокин.

Как ранее заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Пхеньяне Анастасия Черницкая, столь экзотический способ поездки российских дипломатов стал единственным приемлемым вариантом при возвращении из КНДР на родину. Она уточнила, что другим вариантом была бы поездка через китайский город Даньдун, но в таком случае дипломатам пришлось бы еще три недели оставаться на карантине, а затем ждать авиарейса в Москву, определенности с которым не было.
Уехавшие из КНДР в РФ на дрезине дипломаты вылетели в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов видео с дрезиной и дипломатами, отметил, что дипломатическая служба лишь "кажется такой симпатичной, элегантной", а на самом деле она "очень сложная, суровая и напряженная", очень "терниста и сложна", и признал, что "бывают, наверное, и такие моменты".
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Политика , Дмитрий Песков , Владислав Сорокин , МИД , РИА Новости
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