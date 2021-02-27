Российский депутат позвал Байдена в Крым

Во-первых, никогда не говори «никогда». Во-вторых, для нас не в приоритете высказывания президента США о Крыме, приоритетом номер один являются 96% крымчан, которые голосовали на референдуме за присоединение к РФ, — прокомментировал заявления американского лидера Шхагошев в интервью РИА Новости.