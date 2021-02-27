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Памфилова привилась от коронавируса вакциной «Вектора» 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Памфилова привилась вакциной «ЭпиВакКорона»
Фото: РИА Новости
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона" новосибирского научного центра "Вектор".

"Я тоже привита давно, всем советую​​​. Только от "Вектора", — сказала Памфилова на встрече с политологами в пятницу в ответ на реплику политтехнолога Евгения Минченко, который вакцинировался "Спутником V".

Ранее в ходе встречи Памфилова высказала мнение о том, что к сентябрьским выборам Россия вряд ли полностью выйдет из пандемии, поэтому вероятность проведения голосования в три дня очень велика.
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Политика , Элла Памфилова , Евгений Минченко , Центризбирком России , Австрия
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