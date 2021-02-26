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Москва

В Кремле прокомментировали удар США по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 56 минут назад
Песков: Кремль следит за ситуацией в Сирии после удара США
Фото: ТАСС
В Кремле внимательно следят за ситуацией авиаударом США по Сирии, находятся в постоянном контакте с сирийскими коллегами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Могу только сказать, что мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте, находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами», — завил Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что не располагает информацией, уведомляли ли США Россию о планируемом ударе по Сирии.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии.
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Политика , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Ллойд Остин , РИА Новости , Ирак , Сирия , США
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