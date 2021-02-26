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Москва

Захарова прокомментировала возвращение дипломатов на дрезине 

Павел Тиунов 13 минут назад
Захарова прокомментировала возвращение дипломатов на дрезине
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала журналистам поинтересоваться у северокорейских властей, почему российским дипломатам пришлось возвращаться на родину на самоходной дрезине. По ее словам, в сложившейся ситуации сотрудники отечественной дипмиссии «проявили мужество», сообщает «Подъём».
Ранее в официальном аккаунте МИД РФ в Instagram появилось видео, на котором российским дипломатам, работавшим в КНДР, приходится вручную толкать дрезину. Оказалось, что таким образом они возвращались в Россию из страны, с которой прекращено пассажирское сообщение.
В сопроводительном сообщении говорится, что путь на родину у восьми сотрудников отечественной дипмиссии с семьями занял 32 часа на поезде, 2 часа на автобусе и, наконец, последний рывок — на дрезине.

«Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь», — указали представители МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что у дипломатов был иной вариант возвращения в Россию — через Китай. Однако в этом случае им пришлось бы выдерживать на территории Поднебесной три недели карантина.
До российской границы они решили добираться напрямую. Захарова отметила, что обеспечение транспортом по территории КНДР — вопрос северокорейских властей. При этом она напомнила, что границы Северной Кореи закрыты уже на протяжении года.

«Вывезли (дипломатов) при первой возможности», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Известно, что после пересечения границы сотрудников посольства благополучно доставили в аэропорт Владивостока.
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Политика , Мария Захарова , МИД
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