Захарова прокомментировала возвращение дипломатов на дрезине 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала журналистам поинтересоваться у северокорейских властей, почему российским дипломатам пришлось возвращаться на родину на самоходной дрезине. По ее словам, в сложившейся ситуации сотрудники отечественной дипмиссии «проявили мужество», сообщает «Подъём».

Ранее в официальном аккаунте МИД РФ в Instagram появилось видео, на котором российским дипломатам, работавшим в КНДР, приходится вручную толкать дрезину. Оказалось, что таким образом они возвращались в Россию из страны, с которой прекращено пассажирское сообщение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИД России / Russia's MFA (@mid.rus) В сопроводительном сообщении говорится, что путь на родину у восьми сотрудников отечественной дипмиссии с семьями занял 32 часа на поезде, 2 часа на автобусе и, наконец, последний рывок — на дрезине.

«Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь», — указали представители МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что у дипломатов был иной вариант возвращения в Россию — через Китай. Однако в этом случае им пришлось бы выдерживать на территории Поднебесной три недели карантина.

До российской границы они решили добираться напрямую. Захарова отметила, что обеспечение транспортом по территории КНДР — вопрос северокорейских властей. При этом она напомнила, что границы Северной Кореи закрыты уже на протяжении года.

«Вывезли (дипломатов) при первой возможности», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Известно, что после пересечения границы сотрудников посольства благополучно доставили в аэропорт Владивостока.