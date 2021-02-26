Нарышкин привился от коронавируса

"Я сделал две прививки вакцины "Спутник V". И после первой, и после второй продолжаю чувствовать себя хорошо, очень бодро и комфортно", — сказал он во время открытия выставки о российских достижениях в области разработки вакцин и эпидемиологии в Доме Российского исторического общества (РИО).