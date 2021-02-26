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Москва

В МИДе осудили удар США по Сирии 

Мария Иванова 19 минут назад
В МИДе осудили удар США по Сирии
Фото: ТАСС
Власти России осудили удар, который США нанесли по проиранским силам в Сирии, и назвали его «недопустимым нарушением норм международного права». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД России.
Как писал «Рамблер», ранее США рассказали о ночном авиаударе, в результате которого были уничтожены объекты инфраструктуры проиранских шиитских группировок. Атака стала ответом на нападение на американские войска в Ираке.
В Пентагоне подчеркнули, что уверены в точности нанесенного удара. СМИ сообщили, что в результате атаки погибли несколько человек.
Источник РИА Новости в МИД России подчеркнул, что удар был нанесен по территории суверенного государства-члена ООН.

«Это недопустимое нарушение норм международного права. Надо разбираться, по кому они там били», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Иран в Сирии вместе с регулярной армией борется против террористов.
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Политика , Армия , МИД , Пентагон , ООН , РИА Новости
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