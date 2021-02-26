В МИДе осудили удар США по Сирии 

Все новости на карте

Власти России осудили удар, который США нанесли по проиранским силам в Сирии , и назвали его «недопустимым нарушением норм международного права». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД России.

Как писал «Рамблер», ранее США рассказали о ночном авиаударе, в результате которого были уничтожены объекты инфраструктуры проиранских шиитских группировок. Атака стала ответом на нападение на американские войска в Ираке.

Пентагоне подчеркнули, что уверены в точности нанесенного удара. СМИ сообщили, что в результате атаки погибли несколько человек.

Источник РИА Новости в МИД России подчеркнул, что удар был нанесен по территории суверенного государства-члена ООН

«Это недопустимое нарушение норм международного права. Надо разбираться, по кому они там били», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Иран в Сирии вместе с регулярной армией борется против террористов.