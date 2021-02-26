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Москва

Источник: в МИДе осудили удар США по Сирии 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
В МИДе осудили удар США по Сирии
Фото: ТАСС
Москва осуждает удар США по Сирии, заявил источник в российском МИД. Об этом пишет РИА «Новости».

«Удар был нанесён по территории суверенного государства-члена ООН. Это недопустимое нарушение норм международного права».

По его словам, предстоит выяснить, «по кому они там били».
Источник напомнил, что США находятся в Сирии, чтобы помочь правительству и народу в борьбе с терроризмом.
Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.
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Политика , Армия , Джозеф Байден , МИД , Пентагон , ООН , РИА Новости , Ирак , Иран , Москва , Сирия , США
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