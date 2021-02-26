В МИДе осудили удар США по Сирии

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«Удар был нанесён по территории суверенного государства-члена ООН. Это недопустимое нарушение норм международного права».

По его словам, предстоит выяснить, «по кому они там били».

Источник напомнил, что США находятся в Сирии, чтобы помочь правительству и народу в борьбе с терроризмом.