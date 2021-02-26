Кравчук: Зеленский разочаровался в России

«Когда пришел Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения», — рассказал он.

Кравчук добавил, что на саммите «нормандской четверки» в Париже, который состоялся в декабре 2019 года, Зеленский выступил за пересмотр Минских соглашений.

«И, кстати, это сказала и [канцлер Германии] Ангела Меркель, что Минские соглашения — это не высеченные на камне слова. По моему мнению, без изменения основных концептуальных позиций "минского" и "нормандского формата" мы не сможем добиться каких-либо успехов», — уверен Кравчук.

24 февраля сообщалось , что Украина планирует восстановить контроль над участком границы с Россией в пределах неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей до 2025 года.

Ранее Кравчук дал интервью «Ленте.ру» . В нем он заявил , что перспективы реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе могли быть куда масштабнее. «Надо, чтобы и Россия определилась более точно со своей позицией. Она почему-то пытается присвоить себе роль наблюдателя в "минском процессе"», — посетовал он.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.