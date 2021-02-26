Кравчук назвал Путина главным врагом Украины 

Я бы сказал сначала, что для того чтобы я с ним общался, он должен принять решение уйти из Украины. А так, общаться не о чём. Он является реальным врагом Украины. А не Пушилин, который, как и другие, ничего не решает, а лишь выполняет. Всё решает Кремль и решает один человек в России. Имя этого человека — Владимир Владимирович Путин, — отметил он в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle