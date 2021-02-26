Медведчук высказался о Зеленском в видео-интервью 

24 февраля глава политсовета и председатель стратегического совета украинской политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук дал интервью российским СМИ. Политик рассказал о ситуации в структурах власти Украины . Кроме этого Медведчук прокомментировал атаку президента страны Владимира Зеленского на оппозиционные силы.

"Подобные действия Зеленского связаны с общей критической ситуацией в стране: это социально-экономический кризис, политический кризис, конечно же, это — смена администрации в Вашингтоне, потому что сегодня надо заслужить доверие тех, кто осуществляет внешнее управление в Украине. Для того чтобы спасти себя и свою команду, они идут на крайние меры", — заявил Виктор Медведчук.