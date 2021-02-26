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Москва

В Крыму назвали глупыми заявления Европы по статусу полуострова 

Газета.Ru и ещё 2 18 минут назад
В Крыму ответили на заявление Европы по статусу полуострова
Фото: РИА Новости
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, напомнившего, что в Евросоюзе не признают присоединение Крыма и Севастополя. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, позиция Борреля является "очередным глупым заявлением".
Она также указала, что представители Евросоюза "никогда не были в Крыму и не общались с крымчанами".

"В ЕС только и могут, что на протяжении семи лет говорить одно и то же заученное годами. Как говорится в пословице, в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь", — подчеркнула Гридчина.

Глава украинской общины Крыма призвала европейских представителей обратить внимание на случаи нарушения прав человека в Европе и на Западе. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Политика , Крым наш , ЕС , Республика Крым , Севастополь
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