Небензя рассказал о письмах Байдену об отмене санкций с САР

«В конце января с. г. президенту Дж. Байдену и премьер-министру Б. Джонсону за подписью более 90 человек были направлены коллективные письма с просьбой отменить антисирийские санкции… В этом письме прямо говорится, что «в правозащитной и гуманитарной среде утверждается консенсус, что такая форма коллективного наказания гражданского населения, как санкции, ведёт Сирию к беспрецедентной гуманитарной катастрофе», — приводит слова Небензи на заседании СБ ООН постпредство России.