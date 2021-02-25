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Небензя рассказал о письмах Байдену и Джонсону об отмене санкций с САР 

RT на русском 1 час назад
Небензя рассказал о письмах Байдену об отмене санкций с САР
Фото: Reuters
Президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлены коллективные письма от имени представителей академических кругов, журналистов, гуманитарных работников и бывших послов с призывом отменить санкции против Сирии, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, эти обращения были направлены на основе заключения спецдокладчика ООН по влиянию санкций на права человека Елены Довгань.

«В конце января с. г. президенту Дж. Байдену и премьер-министру Б. Джонсону за подписью более 90 человек были направлены коллективные письма с просьбой отменить антисирийские санкции… В этом письме прямо говорится, что «в правозащитной и гуманитарной среде утверждается консенсус, что такая форма коллективного наказания гражданского населения, как санкции, ведёт Сирию к беспрецедентной гуманитарной катастрофе», — приводит слова Небензи на заседании СБ ООН постпредство России.

В ноябре глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал отменить санкции в отношении Сирии на фоне пандемии коронавируса.
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Политика , Борис Джонсон , Джозеф Байден , Василий Небензя , МИД , Совбез ООН , ООН , Сирия , США , Великобритания
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