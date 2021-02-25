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Дипломаты выехали из КНДР в Россию, толкая дрезину 

РИА Новости 17 минут назад
Дипломаты уехали из КНДР в Россию на дрезине
Фото: МИД РФ
МИД РФ опубликовал в своем Telegram-канале кадры выезда сотрудников российского посольства в КНДР на родину: так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства.
По сообщению министерства, 25 февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей.

"Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем. Вначале 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь", — сообщило министерство.

Единственным мужчиной в группе и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок — мост через реку Туманная.
На российской территории, на погранстанции Хасан, россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся соотечественников во владивостокский аэропорт.
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Политика , Владислав Сорокин , МИД
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