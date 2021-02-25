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Песков высказался о возможном переносе выборов в Госдуму 

Vse42.ru 1 час назад
Песков высказался о возможном переносе выборов в Госдуму
Фото: ТАСС
В Кремле не ведется обсуждение о переносе сроков выборов в Госдуму. Об этом рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы России Владимира Путина.
Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, собираются ли переносить сроки выборов в Государственную Думу, которые должны состояться осенью этого года. Основанием для данного обсуждения послужило то, что Владимир Жириновский ранее заявил о возможном проведении выборов летом.

— Я слышал высказывание Владимира Вольфовича, но об активности разговоров мне ничего неизвестно, и в администрации таких разговоров не ведется, — дал комментарий Песков, его слова приводит РИА "Новости".

Напомним, единый день голосования — 19 сентября, тогда же пройдут выборы в Госдуму.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Владимир Путин рассказал о всеобщей заинтересованности в конкурентных и честных выборах.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Жириновский , Владимир Путин , Госдума , РИА Новости
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