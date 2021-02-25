В Кремле прокомментировали массовые протесты в Армении 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле с тревогой следят за массовыми акциями протеста в Армении . Об этом сообщает ТАСС.

Как писал «Рамблер», ранее противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна перекрыли несколько улиц в Ереване и остановили движение поездов в метро. Они обвиняют премьера в предательстве.

Ситуация в стране обострилась после увольнения замглавы Генштаба Тирана Хачатряна, высмеявшего заявления Пашиняна о российских «Искандерах». Армянские военные назвали увольнение признаком кризиса власти и потребовали отставки Пашиняна. Премьер в ответ заявил о попытке военного переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.

«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. И считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе», — подчеркнул Песков.

По его словам, Москва и Ереван пока не обсуждали последние события в Армении, но в случае необходимости такие переговоры можно быстро организовать.