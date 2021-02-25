Горелкин допустил ограничение рекламы иностранных IT-компаний

"Опасения, что иностранные онлайн-площадки уйдут из России в знак протеста против российского регулирования, беспочвенны. Об этом свидетельствует пример Турции. Рынок Турции раза в два меньше нашего, как мы знаем, Турция добилась от IT-компаний открытия представительств на своей территории под угрозой ограничения рекламной деятельности компаний. Мы тоже этот вариант рассматриваем — ограничение рекламной деятельности", — сказал Горелкин.

По его словам, есть несколько вариантов эффективного администрирования этого процесса. "Поэтому мы считаем, что ограничения рекламной деятельности — это тоже мера, которая сегодня, на мой взгляд, несколько незаслуженно отодвинута в сторону. Я призываю и неоднократно говорил, что эту меру нам необходимо ввести в рамках российского законодательства", — уверен парламентарий.