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Москва

В Госдуме рассматривают возможность ограничения рекламы иностранных IT-компаний 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Горелкин допустил ограничение рекламы иностранных IT-компаний
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Депутаты Госдумы рассматривают возможность ограничения рекламной деятельности иностранных IT-компаний за отказ открывать в России свое представительство, но подобная мера не является приоритетной. Об этом в четверг сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в ходе круглого стола "Диалог с цифровым гигантом": зачем открывать в России представительства иностранных IT-компаний" в Общественной палате РФ.

"Опасения, что иностранные онлайн-площадки уйдут из России в знак протеста против российского регулирования, беспочвенны. Об этом свидетельствует пример Турции. Рынок Турции раза в два меньше нашего, как мы знаем, Турция добилась от IT-компаний открытия представительств на своей территории под угрозой ограничения рекламной деятельности компаний. Мы тоже этот вариант рассматриваем — ограничение рекламной деятельности", — сказал Горелкин.

По его словам, есть несколько вариантов эффективного администрирования этого процесса. "Поэтому мы считаем, что ограничения рекламной деятельности — это тоже мера, которая сегодня, на мой взгляд, несколько незаслуженно отодвинута в сторону. Я призываю и неоднократно говорил, что эту меру нам необходимо ввести в рамках российского законодательства", — уверен парламентарий.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о разработке законопроекта, обязывающего зарубежные IT-компании открывать полноценные представительства в России.
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Комментарии 2
Политика , Александр Хинштейн , Антон Горелкин , Общественная палата России , Госдума , Турция
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