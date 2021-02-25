Косачёв представил 12 вариантов реагирования на вмешательство извне 

Косачёв в рамках работы над концепцией проекта международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государства определил 12 возможных форм реагирования на происходящее в другой стране, если происходящее вызывает негативную реакцию. Меры представлены в таблице, шесть из них уважают суверенитет, еще шесть — являются вмешательством во внутренние дела страны.

Так, по его мнению, самая мягкая форма реакции с уважением суверенитета — заявить публично и сообщить, как проблема решается в стране, более жесткая форма — критика. Далее следует замораживание или приостановка проектов международного сотрудничества в рамках межгосударственных договоренностей, после — введение «санкций», то есть запрета собственным участникам коммерческого сотрудничества с конкретным государством, более серьезная мера — понижение меры дипломатических отношений, самая жесткая реакция — разрыв дипотношений.

Еще шесть мер являются непозволительным нарушением суверенитета, что должно быть запрещено в рамках концепции.

Речь идет о поддержке гражданского общества в другой стране с целью разогрева протестов, поддержке политической оппозиции, введении санкций экономического и политического характера на акторов в другой стране, делигитимазации власти в другой стране, поддержке вооруженной оппозиции и, наконец, крайняя мера — применение собственной военной силы, то есть интервенция.