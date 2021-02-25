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Косачёв представил 12 вариантов реагирования на вмешательство извне 

ИА Regnum и ещё 4 57 минут назад
Косачёв представил 12 вариантов реагирования на вмешательство извне
Фото: РИА Новости
Набор из 12 форм реагирования на ситуацию в другой стране, а также примеры того, что считать вмешательством во внутренние дела государства, представил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.
Косачёв в рамках работы над концепцией проекта международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государства определил 12 возможных форм реагирования на происходящее в другой стране, если происходящее вызывает негативную реакцию. Меры представлены в таблице, шесть из них уважают суверенитет, еще шесть — являются вмешательством во внутренние дела страны.
Так, по его мнению, самая мягкая форма реакции с уважением суверенитета — заявить публично и сообщить, как проблема решается в стране, более жесткая форма — критика. Далее следует замораживание или приостановка проектов международного сотрудничества в рамках межгосударственных договоренностей, после — введение «санкций», то есть запрета собственным участникам коммерческого сотрудничества с конкретным государством, более серьезная мера — понижение меры дипломатических отношений, самая жесткая реакция — разрыв дипотношений.
Еще шесть мер являются непозволительным нарушением суверенитета, что должно быть запрещено в рамках концепции.
Речь идет о поддержке гражданского общества в другой стране с целью разогрева протестов, поддержке политической оппозиции, введении санкций экономического и политического характера на акторов в другой стране, делигитимазации власти в другой стране, поддержке вооруженной оппозиции и, наконец, крайняя мера — применение собственной военной силы, то есть интервенция.
МИД РФ поддерживает идею создания международной конвенции о противодействии вмешательству во внутренние дела государств, концепцию проекта документа готовит временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
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Политика , Константин Косачев , МИД , Комитет Совета Федерации по международным делам , Совет Федерации , ИА REGNUM , Венесуэла
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