Путин пообещал Киргизии помощь в борьбе с COVID-19

В среду, 24 февраля, президент России Владимир Путин встретился с главой Киргизии Садыром Жапаровым. В ходе встречи российский лидер обещал оказать помощь Киргизии в борьбе с пандемией коронавируса.
«Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией, и я хотел бы выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшать количество новых случаев заражения», — сказал Путин.
Также глава государства заявил, что Россия «сделает все возможное» и будет «дальше поддерживать» Киргизию, пишет РИА Новости.
Садыр Жапаров, в свою очередь, отметил, что Киргизия продолжит укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения с Россией. Он выразил признательность за поддержку страны во время пандемии, сообщает ТАСС. Также он поблагодарил РФ за всестороннее содействие в урегулировании политического кризиса в Киргизии.
Напомним, что Жапарова избрали президентом Киргизии 10 января на досрочных выборах. Он набрал 79,2% голосов, а на втором месте оказался бывший спикер Адахан Мадумаров, за которого проголосовали 6,7% избирателей. Официально в должность главы республики Жапаров вступил 28 января.