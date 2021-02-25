Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Путин пообещал президенту Киргизии помощь в борьбе с COVID-19 

Профиль 25 минут назад
Путин пообещал Киргизии помощь в борьбе с COVID-19
Фото: ©Kremlin.ru
В среду, 24 февраля, президент России Владимир Путин встретился с главой Киргизии Садыром Жапаровым. В ходе встречи российский лидер обещал оказать помощь Киргизии в борьбе с пандемией коронавируса.

«Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией, и я хотел бы выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшать количество новых случаев заражения», — сказал Путин.

Также глава государства заявил, что Россия «сделает все возможное» и будет «дальше поддерживать» Киргизию, пишет РИА Новости.
Садыр Жапаров, в свою очередь, отметил, что Киргизия продолжит укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения с Россией. Он выразил признательность за поддержку страны во время пандемии, сообщает ТАСС. Также он поблагодарил РФ за всестороннее содействие в урегулировании политического кризиса в Киргизии.
Напомним, что Жапарова избрали президентом Киргизии 10 января на досрочных выборах. Он набрал 79,2% голосов, а на втором месте оказался бывший спикер Адахан Мадумаров, за которого проголосовали 6,7% избирателей. Официально в должность главы республики Жапаров вступил 28 января.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Профиль: последние новости
Украина раскритиковала Евросоюз за санкции против России Украина раскритиковала Евросоюз за санкции против России Захарова объяснила, зачем Запад придумал историю с "отравлением" Навального Захарова объяснила, зачем Запад придумал историю с "отравлением" Навального Засекреченные пенсии: почему на будущее россиян наложили специальный гриф Засекреченные пенсии: почему на будущее россиян наложили специальный гриф
Комментарии 17
Политика , Садыр Жапаров , Адахан Мадумаров , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Кыргызстан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
00:25
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
Общество Происшествия
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
00:12
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
Общество Происшествия
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
04:28
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
Политика
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение