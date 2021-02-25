Путин пообещал Киргизии помощь в борьбе с COVID-19

«Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией, и я хотел бы выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшать количество новых случаев заражения», — сказал Путин.