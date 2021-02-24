The National Interest: «Северный поток-2» станет новой победой Путина

По данным авторов материала, Москва контролирует около 40 процентов европейского газового рынка, однако эта доля будет только увеличиваться. Так, проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» доведут этот показатель до 70 процентов, указано в публикации.

В The National Interest утверждают, что Россия использует энергоресурсы как политическое оружие, чтобы оказывать давление на страны. В случае с «Северным потоком-2» речь идет не столько об Украине, сколько о монополизации европейского газового рынка от Прибалтики до Балкан.

«Трубопровод "Северный поток-2" — это непреодолимая преграда для энергетического многообразия и энергетической безопасности Евросоюза (ЕС)», — отмечается в статье.

В заключение авторы предложили читателям задаться вопросом, почему ЕС намерен поддерживать российскую экономику вместо того, чтобы рассуждать о неправомерности американских санкций, направленных против проекта.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. В настоящее время объект готов на 95 процентов, стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов. Газопровод должны были сдать в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. Россия между тем обещает достроить объект. В «Газпроме» не приводят точных сроков, потому что они зависят от многих факторов, включая погодные.

«Турецкий поток» был введен в эксплуатацию в начале 2020 года. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Топливо по трубопроводу доставляется через Турцию в страны Европы.