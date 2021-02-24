Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Постпред России при ЕС пообещал ассимитричные санкции Европе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 32 минуты назад
Постпред России при ЕС пообещал ассимитричные санкции Европе
Фото: РИА Новости
Россия ответит на новые санкции Евросоюза, не исключено, что ассимметрично, но речь о разрыве отношений по инициативе РФ не идет, заявил постпред постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся », — приводит РИА «Новости» слова Чижова заявил телеканалу «Россия 24».

По словам дипломата, Россия не собирается по своей инициативе разрывать отношения с Евросоюзом. «Все, что в наших отношениях с ЕС на сегодняшний день, увы, заморожено, все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон. Поэтому речь никогда не шла о том, что РФ по своей инициативе разорвет отношения с Евросоюзом», — передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о планах России сменить посла в Минске Стало известно о планах России сменить посла в Минске Путин заявил о бесперспективности санкций против России Путин заявил о бесперспективности санкций против России Эксперты оценили заявление Пашиняна о неэффективности «Искандеров» Эксперты оценили заявление Пашиняна о неэффективности «Искандеров»
Комментарии 125
Политика , Алексей Навальный , Жозеп Боррель , Мария Захарова , Владимир Чижов , Владимир Путин , МИД , ЕС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
00:25
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
Общество Происшествия
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
00:12
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
Общество Происшествия
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
04:28
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
Политика
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение