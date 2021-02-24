Постпред России при ЕС пообещал ассимитричные санкции Европе 

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся », — приводит РИА «Новости» слова Чижова заявил телеканалу «Россия 24».