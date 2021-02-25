Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Постпред России пообещал ЕС асимметричный ответ на новые санкции 

Прайм и ещё 4 20 минут назад
Москва найдет способ ответить на новые санкции Брюсселя, не исключено, что реакция будет асимметричной, заявил в среду постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

"Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся", — подчеркнул дипломат.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Прайм: последние новости
На Украине раскритиковали стоимость "Северного потока 2" На Украине раскритиковали стоимость "Северного потока 2" Путин утвердил повышение штрафов за неповиновение силовикам на митингах Путин утвердил повышение штрафов за неповиновение силовикам на митингах Онищенко оценил идею установления предельного веса для чиновников Онищенко оценил идею установления предельного веса для чиновников
Политика , Видео , Владимир Чижов , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
00:25
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
Общество Происшествия
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
00:12
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
Общество Происшествия
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
04:28
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
Политика
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение