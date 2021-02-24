Губернаторы трех регионов вышли в эфир в ClubHouse 

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел первый эфир в социальной сети ClubHouse с участием глав трех российских регионов. Участники встречи рассказали, почему решили заниматься политикой и стать руководителями регионов, а также о том, как выглядит работа губернатора изнутри, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники встречи рассказали, почему решили заниматься политикой и стать руководителями регионов, как выглядит работа губернатора изнутри, подводные камни работы, а также ответили на вопросы профессиональных политологов и молодых людей, которые только планируют пойти в региональную политику.

По словам Дарьи Кислицыной, социальная сеть ClubHouse за короткое время превратилась в востребованную экспертную площадку.

«В рамках доклада «Губернаторы новой волны» ЭИСИ отмечал, что одним из критериев таких губернаторов является их близость к людям. Оперативное реагирование на новые каналы и форматы коммуникации говорит об открытости глав регионов. Прямой диалог на удобных для жителей платформах способствует повышению доверия к региональной власти», — отметила Дарья Кислицына.

Гладков, поделился мнением, что быть политиком только ради того, чтобы быть им — «скучно и смысла для себя [в таком формате] не вижу». По словам врио губернатора, он выбрал занятие политикой, чтобы реализовать планы по улучшению жизни региона. «Сегодня у жителей запрос не на политический активизм, а на реальные дела», — заявил Гладков. Отвечая на вопрос о способах коммуникации с жителями региона, подчеркнул, что для него важно отвечать на все вопросы жителей в Instagram лично: «все по-честному, все вживую, максимально быстро». А также отметил ценность современных медиа для работы: «Я думаю, что соцсети — это возможность для любого губернатора посмотреть результаты деятельности любого органа региональной и муниципальной власти. Это вызывает доверие, которое ни за что не купишь».

Николаев рассказал о новом формате работы Госсовета, который ранее был закреплен в Конституции. По его словам, такая площадка очень важна для глав регионов. «Новый формат направлен на более живое обсуждение вопросов развития страны. Многие из тех вопросов, которые обсуждались на Госсовете, уже притворяются в жизнь, вылились в реальные программы с федеральным финансированием. Благодаря этому, в далеких деревнях Якутии появляются новые больницы», — добавил глава Республики Саха (Якутия). Также Николаев рассказал, что в республике «планомерно занимаются» вопросом социальных лифтов для молодежи. Он отметил, в этом году поставил KPI главе администрации, что необходимо взять на работу не меньше 10 человек из кадрового резерва. Кроме того, по словам Николаева, в Якутии готовы привлекать специалистов извне региона, в частности, в IT-сектор.

В свою очередь Чибис, говоря об образовании для губернаторов, отметил: «Лучший университет — школа жизни». По его словам, сложно назвать конкретное образование, необходимое главе региона, но добавил, что важно и дополнительное. Губернатор Мурманской области, к слову, учился в «Школе губернаторов». Из достоинств такого формата он отметил, во-первых, «интересных, профессиональных одногруппников». Во-вторых, в этой школе получают знания из разных областей, эксперты и спикеры по разным направлениям втягивают в профессиональную деятельность. Чибис также добавил, что до сих пор поддерживает связь и взаимодействие с одногруппниками. «Мы точно знаем, что в случае необходимости придем на помощь друг другу. A помощь нужна по разного рода вопросам, включая представление интересов области в федеральном правительстве».

Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.