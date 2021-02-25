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МИД призвал устранить зависимость России от «ядовитого» доллара 

Профиль и ещё 5 36 минут назад
МИД РФ призвал устранить зависимость страны от «ядовитого» доллара
Фото: ©Wikimedia.org
Необходимо ввести меры, направленные на изоляцию России от американской финансовой системы. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что нужно «устранить зависимость от ядовитого источника постоянных враждебных действий». По мнению Рябкова, стоит «сократить в любых операциях роль доллара».
При этом конкретные меры для противодействия американской валюте замглавы МИД России перечислять не стал. Он напомнил, что внешнеполитическое ведомство за экономическую политику не отвечает.
В беседе с Bloomberg Рябков отметил, что его призыв связан с намерениями администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена расширить санкции против России. По словам дипломата, за последние несколько лет веденные США экономические меры коснулись российских госкорпораций, банков, нефтегазового сектора, а также высших должностных лиц и бизнесменов.
Замглавы внешнеполитического ведомства предположил, что Вашингтон будет только усилять санкционную политику. Рябков указал и на растущую взаимную неприязнь между Россией и США. По его мнению, сейчас отношения двух стран накалены сильнее, чем во времена СССР.
Ранее «Профиль» сообщал, что в Китае рассказали о последствиях отказа от доллара в торговых сделках с Россией. По мнению аналитиков, это сократит зависимость от американской валюты.
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Политика , Сергей Рябков , Джозеф Байден , МИД , Bloomberg , Москва , США
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