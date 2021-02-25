МИД РФ призвал устранить зависимость страны от «ядовитого» доллара

Он подчеркнул, что нужно «устранить зависимость от ядовитого источника постоянных враждебных действий». По мнению Рябкова, стоит «сократить в любых операциях роль доллара».

При этом конкретные меры для противодействия американской валюте замглавы МИД России перечислять не стал. Он напомнил, что внешнеполитическое ведомство за экономическую политику не отвечает.

В беседе с Bloomberg Рябков отметил, что его призыв связан с намерениями администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена расширить санкции против России. По словам дипломата, за последние несколько лет веденные США экономические меры коснулись российских госкорпораций, банков, нефтегазового сектора, а также высших должностных лиц и бизнесменов.

Замглавы внешнеполитического ведомства предположил, что Вашингтон будет только усилять санкционную политику. Рябков указал и на растущую взаимную неприязнь между Россией и США. По его мнению, сейчас отношения двух стран накалены сильнее, чем во времена СССР.