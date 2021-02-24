В Госдуме предсказали распад США по сценарию СССР 

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что США ждет серьезная экономическая катастрофа в течение ближайших 20 лет. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Он отметил, что власти выдавливают страну с международной арены «санкционной борьбой», что не даст США оставаться международным лидером экономики и политики. По его словам, это приведет к тому, что доллар также перестанет быть гарантом.

По его мнению, американская демократия перестала быть эталоном, поо сравнению с показателями 15 — 20-летней давности. Зампред комитета Госдумы выразил мнение, что на возврат к «полумагинальности» указывает и блокировка аккаунта президента страны в соцсетях.

«Я думаю, что их ждет в ближайшие 20 лет достаточно серьезная экономическая катастрофа, которая, вполне возможно, приведет к распаду государства», — подчеркнул Свинцов.

Он предположил, что распад США может пройти по аналогии с событиями в России 1991 года.

Ранее китайский политолог предрек США упадок по сценарию Британской империи.