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Москва

В Госдуме предсказали распад США по сценарию СССР 

Газета.Ru 30 минут назад
В Госдуме предсказали распад США по сценарию СССР
Фото: Reuters
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что США ждет серьезная экономическая катастрофа в течение ближайших 20 лет. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Он отметил, что власти выдавливают страну с международной арены «санкционной борьбой», что не даст США оставаться международным лидером экономики и политики. По его словам, это приведет к тому, что доллар также перестанет быть гарантом.
По его мнению, американская демократия перестала быть эталоном, поо сравнению с показателями 15 — 20-летней давности. Зампред комитета Госдумы выразил мнение, что на возврат к «полумагинальности» указывает и блокировка аккаунта президента страны в соцсетях.

«Я думаю, что их ждет в ближайшие 20 лет достаточно серьезная экономическая катастрофа, которая, вполне возможно, приведет к распаду государства», — подчеркнул Свинцов.

Он предположил, что распад США может пройти по аналогии с событиями в России 1991 года.
Ранее китайский политолог предрек США упадок по сценарию Британской империи.
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Политика , Андрей Свинцов , Госдума
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