Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Путин назвал терроризм самой опасной угрозой 

RT на русском 1 час назад
Путин назвал терроризм самой опасной угрозой
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что терроризм является самой опасной угрозой и борьба с ним идёт на дальних подступах.

«И прежде всего постоянной собранности, выверенных упреждающих оперативных действий требует борьба с самой острой, самой опасной угрозой — с терроризмом», — приводит РИА Новости слова Путина на заседании коллегии ФСБ.

Он отметил, что в декабре прошлого года была уничтожена последняя организованная бандгруппа, которая действовала на территории Чечни и Ингушетии.
По его словам, борьба с терроризмом идёт на дальних подступах, в том числе в Сирии.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ по Новосибирской и Томской областям пресекли работу межрегиональной ячейки запрещённой в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, занимавшейся её финансированием.
* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
RT на русском: последние новости
Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах Кадыров прокомментировал фотографию с украинским вице-премьером Кадыров прокомментировал фотографию с украинским вице-премьером В МИД прокомментировали решение ЕС о расширении санкций против России В МИД прокомментировали решение ЕС о расширении санкций против России
Комментарии 1
Политика , Владимир Путин , ФСБ , РИА Новости , Республика Ингушетия , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
02:00
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение