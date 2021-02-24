Памфилова: число партий сократилось за два года в два раза

Число политических партий в России сократилось за два года в два раза. Сейчас их в стране 36, а 14 имеют право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Давайте вспомним: еще года два назад их было за 70, — заявила глава ЦИК, имея в виду общее количество партий. — Вот прошел такой естественный отбор".

Между тем по двум из 36 партий уже есть решение Верховного суда РФ об их ликвидации. Речь идет о партии "Возрождение аграрной России" и "Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России". Так что в результате их число уменьшится до 34, резюмировала Памфилова.

Она также рассказала об изменении числа партий, которые могут идти в Госдуму без сбора подписей. Их остается 14. Дело в том, что 22 февраля на объединительном съезде трех партий ( "Справедливая Россия" , "За правду" и "Патриоты России") было принято решение о ликвидации двух из них.

На своем заседании ЦИК представил интерактивный справочник, посвященный политическим партиям в РФ. В нем содержатся сведения о тех из них, которые имеют право участвовать в выборах.

Практически все действующие партии принимают участие в политической жизни страны в той или иной степени, отметила глава комиссии. Кто-то — больше на местном и региональном уровне, другие — на федеральном.

"Избирателю достаточно сложно разобраться в этом партийном многообразии, — объяснила актуальность такого справочника Памфилова. — У нас только исходя из названий три коммунистические партии, четыре демократические. Четыре партии выступают за справедливость, две из них — конкретно за социальную справедливость. При этом по политическому опыту и весу они отличаются разительно".

ЦИК, который владеет наиболее полной информацией об участниках политического Олимпа, представит данные на своем сайте. Справочник появится в разделе "Кандидаты и партии". Можно будет ознакомиться с уставом той или иной партии, ее целями и задачами, биографией председателя. Дадут и возможность перейти на сайт партии, отправить ей обращение. Также будет раздел об участии партии в выборах в единый день голосования, о ее представительстве в органах власти по результатам выборов, а также в избирательных комиссиях.

"Предполагаю, что эти сведения будут полезны как для избирателей, так и для представителей СМИ, наблюдательского и экспертного сообщества, — считает Памфилова. — В настоящем времени никогда и нигде это не представлялось в столь полном виде".

По ее словам, сведения будут переведены на английский язык, "учитывая огромный международный интерес к политической жизни нашей страны".