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Москва

Мишустин заявил о намерении посетить каждый проблемный регион России 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Мишустин заявил о намерении посетить каждый проблемный регион
Фото: РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что намерен побывать в каждом из регионов страны со сложной социально-экономической ситуацией.

"Ведем работу по 10 индивидуальным программам улучшения социально-экономического положения наиболее сложных регионов… Многие из десяти регионов я уже посетил в ходе своих рабочих поездок. И намерен, скажу вам, побывать в каждом из них, ведь сидя в кабинете принимать эффективные решения достаточно сложно, если не невозможно", — сказал Мишустин на встрече.

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Политика , Михаил Мишустин , Совет Федерации , Правительство РФ
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