Мишустин заявил о намерении посетить каждый проблемный регион

"Ведем работу по 10 индивидуальным программам улучшения социально-экономического положения наиболее сложных регионов… Многие из десяти регионов я уже посетил в ходе своих рабочих поездок. И намерен, скажу вам, побывать в каждом из них, ведь сидя в кабинете принимать эффективные решения достаточно сложно, если не невозможно", — сказал Мишустин на встрече.