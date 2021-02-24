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Москва

Захарова: Новые санкции ЕС — это цирк 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Захарова: Новые санкции ЕС — это цирк
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые санкции ЕС в отношении России "цирком" и "заранее разыгранной историей".
В частности, она упомянула заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который ранее сказал, что решение о введении санкции против Москвы было принято по итогам его визита в Россию.

"Это вообще за гранью какой-либо логики, — отметила Захарова, выступая в эфире "Первого канала". — Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей, со сценарием информационной кампании. Но это все является унижением в первую очередь ЕС — объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой, с экономическими достижениями, с достижениями в сфере прав человека — с теми самыми правами человека, которым всегда ЕС уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать".

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Политика , Мария Захарова , МИД , ЕС , Первый канал , Москва
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