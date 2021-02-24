"Это вообще за гранью какой-либо логики, — отметила Захарова, выступая в эфире "Первого канала". — Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей, со сценарием информационной кампании. Но это все является унижением в первую очередь ЕС — объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой, с экономическими достижениями, с достижениями в сфере прав человека — с теми самыми правами человека, которым всегда ЕС уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать".