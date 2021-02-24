Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ 

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Президент России Владимир Путин 24 февраля примет участие в заседании коллегии ФСБ . Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин будет в Федеральной службе безопасности, где как раз заседание коллегии пройдёт», — рассказал он.

По его словам, глава государства обратится с речью к участникам коллегии.

Песков отметил, что «это будет публичное выступление и потом коллегия уже в силу специфики ведомства будет работать в закрытом формате».