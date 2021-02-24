Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 24 февраля примет участие в заседании коллегии ФСБ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин будет в Федеральной службе безопасности, где как раз заседание коллегии пройдёт», — рассказал он.

По его словам, глава государства обратится с речью к участникам коллегии.
Песков отметил, что «это будет публичное выступление и потом коллегия уже в силу специфики ведомства будет работать в закрытом формате».
В феврале 2020 года Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
RT на русском: последние новости
В Кремле назвали конструктивной встречу Путина и Лукашенко В Кремле назвали конструктивной встречу Путина и Лукашенко Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах В МИД прокомментировали решение ЕС о расширении санкций против России В МИД прокомментировали решение ЕС о расширении санкций против России
Политика , Владимир Путин , ФСБ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
02:00
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
Происшествия
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим
00:32
Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим
Происшествия
Россиянин пнул инвалида у входа в магазин и попал на видео
00:21
Россиянин пнул инвалида у входа в магазин и попал на видео
Происшествия
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
00:39
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
В мире США
Молодую жену Петросяна атаковали вопросом о Степаненко
00:41
Молодую жену Петросяна атаковали вопросом о Степаненко
Шоу-бизнес
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
00:36
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
Происшествия
В Дагестане жители откапывают коров из-под снега
00:29
В Дагестане жители откапывают коров из-под снега
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение