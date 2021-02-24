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Москва

Кремль объяснил появление Путина без шапки на морозе 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Кремль объяснил появление Путина без шапки на морозе
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Президент Владимир Путин обладает крепким здоровьем и потому предпочитает не носить головной убор во время официальных церемоний. Так появление главы государства без шапки на морозе объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Отвечая на вопрос журналиста, кому в Кремле можно пожаловаться на появление Путина на морозе без шапки, Песков заверил, что обеспокоенность доведут до сведения президента.
Несмотря на то что президент предпочитает участвовать в церемониях без головного убора, в январе 2020 года Путин впервые за многие годы надел пилотку. В пилотке и капюшоне он наблюдал за учениями Военно-морского флота у берегов Крыма. Последнее до этого его появление в присутствии фотокамер в этом головном уборе задокументировано в августе 2005 года, когда он летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 и поднимался на борт крейсера «Петр Великий».
В ноябре 2020-го Путин пожурил чиновников, которые стояли на 20-градусном морозе без шапок. «Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы… Заболеете еще, не хватало», — сказал он.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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