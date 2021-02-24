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Москва

В Госдуме предрекли распад США через 20 лет по сценарию СССР 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
В Госдуме предрекли распад США через 20 лет по сценарию СССР
Фото: Reuters
В Госдуме предрекли распад США через 20 лет по сценарию СССР. В Нижней палате считают, что американская санкционная политика по отношению к РФ перешла на новый уровень.
Речь также идёт о давлении на IT-сферу. В частности, глава Microsoft обвинил российскую разведку в кибератаках. По словам Брэда Смита, в декабре прошлого года хакеры получили доступ к системе Минфина и национальному управлению по телекоммуникациям.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что такими методами правительство США пытается повлиять на общество через мнение крупных компаний.

«Всё это вызывает безразличие, потому что каждый раз новый повод высасывается из пальца. Тот факт, что к обвинениям подключились американские компании и госкорпорации, в том числе Microsoft, говорит о том, что американскому правительству просто нужны какие-то дополнительные легитимные мнения о правильности своего курса. Американская разведка работает напрямую на правительство, а для мирового сообщества компании и корпорации, вроде, впрямую не аффилированы в правительстве Соединённых Штатов. Если есть мнения от руководства таких компаний — Microsoft, Google, Facebook, то для мирового сообщества этот факт более легитимный. Соединённые Штаты в этот период будут использовать любые инструменты, в том числе и вот такие лживые обвинения. Ничего удивительного в этом нет».

Свинцов добавил, что санкции США уже позволили перестроить российскую экономику. По мнению депутата, дальнейшие действия Америки могут привести к распаду государства по аналогии с Советским Союзом.

«Постепенно Соединённые Штаты вот этой своей санкционной борьбой сами себя выдавливают с международного рынка. Доллар уже перестаёт быть таким гарантом, американская демократия перестаёт быть таким эталоном, как это было ещё 15-20 лет назад. Сегодня Соединённые Штаты превращаются в такую полумаргинальную страну, где владельцы соцсетей могут блокировать собственного президента, где доллар может печататься в неограниченных количествах и быть ничем не обеспечен. Всё это приведёт, к сожалению, к деградации Америки, как одного из лидеров мировой политики, мировой экономики. Я думаю, что их ждёт в ближайшие 20 лет достаточно серьёзная экономическая катастрофа, которая, вполне возможно, приведёт к распаду государства. Уже об этом идут разговоры, и ряд американских политиков уже предлагают отделять Калифорнию, отделять какие-то ещё штаты. Ситуация у них может повторить 91 год, когда Советский Союз из-за экономических проблем и внутренних политических разногласий, государство превратится в бурлящий котёл».

Ранее стало известно, что США готовят санкции против России. Поводом для них называют кибератаки и ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. По данным издания, российские власти якобы «на протяжении многих лет использовали средства в киберпространстве» для выполнения действий, «враждебных интересам США и их союзников».
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Политика , Алексей Навальный , Андрей Свинцов , Госдума , Microsoft , Минфин , Google , Радиостанция "Говорит Москва" , США
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