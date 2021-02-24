В Госдуме предрекли распад США через 20 лет по сценарию СССР 

«Постепенно Соединённые Штаты вот этой своей санкционной борьбой сами себя выдавливают с международного рынка. Доллар уже перестаёт быть таким гарантом, американская демократия перестаёт быть таким эталоном, как это было ещё 15-20 лет назад. Сегодня Соединённые Штаты превращаются в такую полумаргинальную страну, где владельцы соцсетей могут блокировать собственного президента, где доллар может печататься в неограниченных количествах и быть ничем не обеспечен. Всё это приведёт, к сожалению, к деградации Америки, как одного из лидеров мировой политики, мировой экономики. Я думаю, что их ждёт в ближайшие 20 лет достаточно серьёзная экономическая катастрофа, которая, вполне возможно, приведёт к распаду государства. Уже об этом идут разговоры, и ряд американских политиков уже предлагают отделять Калифорнию, отделять какие-то ещё штаты. Ситуация у них может повторить 91 год, когда Советский Союз из-за экономических проблем и внутренних политических разногласий, государство превратится в бурлящий котёл».